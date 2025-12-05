TeamViewer Aktie

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

05.12.2025 11:23:03

EQS-NVR: TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: TeamViewer SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
TeamViewer SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.12.2025 / 11:23 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)  
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 05.12.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
163.500.000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Internet: ir.teamviewer.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241144  05.12.2025 CET/CEST

