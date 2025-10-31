Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
31.10.2025 09:00:03
EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Vonovia SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
31.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Germany
|Internet:
|www.vonovia.de
|End of News
|EQS News Service
|
2221286 31.10.2025 CET/CEST
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.



