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31.03.2026 09:00:14

EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Vonovia SE / Total Voting Rights Announcement
Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

31.03.2026 / 09:00 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
X Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG) zum Ende März 2026 / at the end of March 2026
  Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG)

3. New total number of voting rights:
848425239
number of multiple voting rights thereof: 0


31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Germany
Internet: www.vonovia.de

 
End of News EQS News Service

2299616  31.03.2026 CET/CEST

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