Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
28.11.2025 09:00:13
EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
28.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236772 28.11.2025 CET/CEST
