EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



29.05.2026 / 15:34 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Vonovia SE

Universitätsstraße 133

44803 Bochum

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) zum Ende Mai 2026 / at the end of May 2026 Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 848431053

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News