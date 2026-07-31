Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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31.07.2026 12:00:03
EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vonovia SE
/ Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
1. Angaben zum Emittenten
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Deutschland
|Internet:
|www.vonovia.de
|LEI Code:
|5299005A2ZEP6AP7KM81
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2375332 31.07.2026 CET/CEST
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