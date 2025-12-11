Vulcan Energy Aktie

Vulcan Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PV3A / ISIN: AU0000066086

11.12.2025 17:44:43

EQS-NVR: Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Vulcan Energy Resources Limited / Total Voting Rights Announcement
Vulcan Energy Resources Limited: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

11.12.2025 / 17:44 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australia

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 11 Dec 2025

3. New total number of voting rights:
412.139.689
number of multiple voting rights thereof: 0


11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australia
Internet: www.v-er.eu

 
End of News EQS News Service

2244400  11.12.2025 CET/CEST

