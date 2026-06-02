EQS-NVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.06.2026 / 07:33 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG



1. Angaben zum Emittenten Vulcan Energy Resources Limited

Unit 1, Level 11, 1 Spring Street

WA 6000 Perth

Australien

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 01.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 478.660.737

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0



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