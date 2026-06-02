Vulcan Energy Aktie

Vulcan Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PV3A / ISIN: AU0000066086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.06.2026 07:33:03

EQS-NVR: Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Vulcan Energy Resources Limited / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Vulcan Energy Resources Limited: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

02.06.2026 / 07:33 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 01.06.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
478.660.737
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


02.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet: www.v-er.eu

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2337448  02.06.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vulcan Energy

mehr Nachrichten

Analysen zu Vulcan Energy

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vulcan Energy 2,50 0,32% Vulcan Energy

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:04 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
01.06.26 Mai 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 22: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.06.26 Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.06.26 Zurich Insurance: Diese US-Titel standen im ersten Quartal im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
Die Börsen in Fernost finden auch am Dienstag keine einheitliche Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen