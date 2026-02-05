Westwing Aktie

WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07

<
05.02.2026 12:40:14

EQS-NVR: Westwing Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Westwing Group SE / Total Voting Rights Announcement
Westwing Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

05.02.2026 / 12:40 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 Munich
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 05 Feb 2026

3. New total number of voting rights:
19650000
number of multiple voting rights thereof: 0


05.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 Munich
Germany
Internet: www.westwing.com

 
End of News EQS News Service

2272062  05.02.2026 CET/CEST

04.02.26 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.24 Westwing Buy Jefferies & Company Inc.
