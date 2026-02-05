Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
|
05.02.2026 12:40:34
EQS-NVR: Westwing Group SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Total Voting Rights Announcement: Westwing Group SE
/ Total Voting Rights Announcement
Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG
1. Details of issuer
2. Type of capital measure or other measure
3. New total number of voting rights:
05.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 Munich
|Germany
|Internet:
|www.westwing.com
|End of News
|EQS News Service
|
2272062 05.02.2026 CET/CEST
