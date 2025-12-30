Your Family Entertainment Aktie

Your Family Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N1 / ISIN: DE000A161N14

30.12.2025 12:34:13

EQS-NVR: Your Family Entertainment AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Total Voting Rights Announcement: Your Family Entertainment AG / Total Voting Rights Announcement
Your Family Entertainment AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

30.12.2025 / 12:34 CET/CEST
Total Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Publication of new total number of voting rights according to Sec. 41 WpHG

1. Details of issuer
Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Germany

2. Type of capital measure or other measure
  Type of capital measure or other measure Date of status / date of effect
  Conditional capital increase (Sec. 41 para. 2 WpHG)
X Other (capital) measure (Sec. 41 para. 1 WpHG) 29 Dec 2025

3. New total number of voting rights:
15.392.386
number of multiple voting rights thereof: 0


30.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Germany
Internet: www.yfe.tv

 
End of News EQS News Service

2252726  30.12.2025 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ebenfalls fester. Asiens Börsen fanden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

