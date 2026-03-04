Your Family Entertainment Aktie

WKN DE: A161N1 / ISIN: DE000A161N14

04.03.2026 15:15:03

EQS-NVR: Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Your Family Entertainment AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Your Family Entertainment AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.03.2026 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten
Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
  Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit
  Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 04.03.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:
15.559.052
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0


04.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Türkenstraße 87
80799 München
Deutschland
Internet: www.yfe.tv

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2285750  04.03.2026 CET/CEST

