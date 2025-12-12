Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
12.12.2025 15:34:53
EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 11.12.2025 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
12.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.accentro.ag
