WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3

12.11.2025 14:43:53

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

12.11.2025 / 14:43 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

LMR CCSA Fund Limited, Grand Cayman, Cayman Islands informed us on November 12, 2025 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from October 24, 2025 , as follows:

  • The investment is used to implement strategic objectives.
  • The reporting person does not intend to obtain further voting rights by acquisition or any other way.
  • The reporting person does not intend to influence the composition of the issuers' administration, management or supervisory board.
  • The reporting person does not intend to change the capital structure of the company, especially with regards to the ratio of internal/outside financing and the dividend policy.
  • Concerning the source of funds, the capital is financed by 100% through equity capital with which the reporting person needs to finance the acquisition of the voting rights.


12.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Germany
Internet: www.accentro.ag

 
End of News EQS News Service

2228572  12.11.2025 CET/CEST

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.