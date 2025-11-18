Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
18.11.2025 09:33:33
EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Accentro Real Estate AG
Adler Group S.A., Luxembourg, Luxembourg informed us on November 17, 2025 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from October 21, 2025 , as follows:
