WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3

18.11.2025 09:33:33

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

18.11.2025 / 09:33 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Adler Group S.A., Luxembourg, Luxembourg informed us on November 17, 2025 pursuant to Art. 43(1) WpHG thereby making reference to the exceedance of the threshold of 10% or a higher threshold from October 21, 2025 , as follows:
 
  • ADLER Real Estate GmbH (ADLER RE) does not seek to acquire a strategic stake in the issuer through the acquisition of voting rights. The investment is medium to long-term and is made with the aim of achieving a positive financial return. For Adler Group S.A., Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. and Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. (together with ADLER RE, the Adler Group), the acquisition of voting rights in the issuer was effected by attributing the Accentro shareholding from ADLER RE in accordance with Section 34 (1) sentence 1 no. 1 of the German Securities Trading Act (WpHG). Adler Group S.A., Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. and Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. are not pursuing any strategic objectives or seeking to generate trading profits with regard to the issuer.
  • The Adler Group has no intention of acquiring further voting rights in the issuer within the next twelve months, either through acquisition or by any other means.
  • The Adler Group does not seek to influence the composition of the issuer's administrative, management and supervisory bodies.
  • The Adler Group does not seek to make any significant changes to the Issuer's capital structure, in particular with regard to the ratio of equity and debt financing and the dividend policy.
  • ADLER RE used its own funds to acquire the voting rights. For Adler Group S.A., Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. and Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l., the voting rights in the issuer were acquired by attributing the Accentro shareholding from ADLER RE in accordance with Section 34 (1) sentence 1 no. 1 of the German Securities Trading Act (WpHG). Adler Group S.A., Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. and Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. did not use either borrowed or own funds to acquire the voting rights.

 

18.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Germany
Internet: www.accentro.ag

 
End of News EQS News Service

2231666  18.11.2025 CET/CEST

