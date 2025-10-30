EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

1. Angaben zum Emittenten Name: Accentro Real Estate AG Straße, Hausnr.: Kantstr. 44/45 PLZ: 10625 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: LMR Partners Management Limited

Registrierter Sitz, Staat: Grand Cayman, Kaimaninseln

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

LMR Multi-Strategy Master Fund Limited

LMR CCSA Master Fund Limited



5. Datum der Schwellenberührung: 24.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 22,42 % 0,00 % 22,42 % 284299 letzte Mitteilung 0 % 0 % 0 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A0KFKB3 0 0 0,00 % 0,00 % DE000A40ZWH7 0 63736 0,00 % 22,42 % Summe 63736 22,42 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Management Services Limited % % % -LMR Partners AG 22,42 % % % - % % % -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Management Services Limited % % % -LMR Partners LLP 22,42 % % % - % % % -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Management Services Limited % % % -LMR Partners LLC 22,42 % % % - % % % -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Partners Limited 22,42 % % % - % % % -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Partners (DIFC) Limited 22,42 % % % - % % % -LMR Partners Management Limited % % % -LMR Partners LP % % % -LMR Partners (Offshore) Limited % % % -LMR Partners (Ireland) Limited 22,42 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Bitte beachten Sie, dass sich die ISIN DE000A40ZWH7 in Abschnitt 7.a. auf die neuen Aktien bezieht, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung geschaffen wurden, die nicht börsennotiert ist und daher eine andere ISIN als das börsennotierte Wertpapier DE000A0KFKB3 hat. Wir halten keine Bestände unter der ISIN DE000A0KFKB3.

Datum

28.10.2025

