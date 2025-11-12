Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
12.11.2025 14:43:53
EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Die LMR CCSA Fund Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:
12.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.accentro.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228572 12.11.2025 CET/CEST
