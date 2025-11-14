Accentro Real Estate Aktie

WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3

14.11.2025 15:49:53

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

14.11.2025 / 15:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die System 2 Master Fund Limited, Grand Cayman, Kaimaninseln hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 12.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:
  • Die Investition dient der Umsetzung unserer strategischen Ziele.
  • Wir beabsichtigen nicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate durch Kauf oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
  • Wir beabsichtigen nicht (behalten uns jedoch das Recht vor), Einfluss auf die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane des Emittenten zu nehmen.
  • Wir beabsichtigen keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdkapital und der Dividendenpolitik.
  • Was die Herkunft der Mittel betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert.

14.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230322  14.11.2025 CET/CEST

