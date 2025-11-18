Accentro Real Estate Aktie

WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3

18.11.2025 09:33:33

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.11.2025 / 09:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Adler Group S.A., Luxemburg, Luxemburg hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 17.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 21.10.2025 über Folgendes informiert:
 
  • Die ADLER Real Estate GmbH (die ADLER RE) strebt mit dem Erwerb der Stimmrechte kein strategisches Engagement beim Emittenten an. Die Investition ist mittel- bis langfristig angelegt und erfolgt mit dem Zweck der Erzielung einer positiven finanziellen Rendite. Für die Adler Group S.A., die Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. und die Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. (zusammen mit der ADLER RE die Adler-Gruppe) erfolgte der Erwerb der Stimmrechte an dem Emittenten durch Zurechnung der Accentro Beteiligung von der ADLER RE gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Die Adler Group S.A., die Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. und die Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. verfolgen weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf den Emittenten.
  • Es besteht keine Absicht seitens der Adler-Gruppe, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte des Emittenten durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  • Die Adler-Gruppe strebt keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen des Emittenten an.
  • Die Adler-Gruppe strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur des Emittenten, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
  • Die ADLER RE verwendete für den Erwerb der Stimmrechte Eigenmittel. Für die Adler Group S.A., die Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. und die Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. erfolgte der Erwerb der Stimmrechte an dem Emittenten durch Zurechnung der Accentro Beteiligung von der ADLER RE gem. § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG. Für den Erwerb der Stimmrechte wendeten die Adler Group S.A., die Adler Group Intermediate Holding S.à r.l. und die Adler Group Holding LuxCo 3 S.à r.l. jeweils weder Fremd- noch Eigenmittel auf.

 

18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231666  18.11.2025 CET/CEST

