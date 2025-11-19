Accentro Real Estate Aktie

19.11.2025 10:24:23

EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

19.11.2025 / 10:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Herr Lord Michael Hintze, Großbritannien hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:
  • Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.
  • Der Meldende beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.
  • Der Meldende beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung der Verwaltung, der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrats des Emittenten zu nehmen.
  • Die meldepflichtige Person beabsichtigt nicht, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu verändern, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik.
  • Was die Finanzierungsquelle betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert, mit dem die meldepflichtige Person den Erwerb der Stimmrechte finanzieren muss.

19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Accentro Real Estate AG
Kantstr. 44/45
10625 Berlin
Deutschland
Internet: www.accentro.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232516  19.11.2025 CET/CEST

