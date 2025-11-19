EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



19.11.2025 / 10:24 CET/CEST

Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele.

Der Meldende beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.

Der Meldende beabsichtigt nicht, Einfluss auf die Zusammensetzung der Verwaltung, der Geschäftsleitung oder des Aufsichtsrats des Emittenten zu nehmen.

Die meldepflichtige Person beabsichtigt nicht, die Kapitalstruktur des Unternehmens zu verändern, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividendenpolitik.

Was die Finanzierungsquelle betrifft, so wird das Kapital zu 100 % durch Eigenkapital finanziert, mit dem die meldepflichtige Person den Erwerb der Stimmrechte finanzieren muss. Herr Lord Michael Hintze, Großbritannien hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 18.11.2025 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 24.10.2025 über Folgendes informiert:

