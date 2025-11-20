Accentro Real Estate Aktie
WKN DE: A40ZVK / ISIN: DE000A40ZVK3
|
20.11.2025 18:48:54
EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG
Frau Ivelina Green (UBO von Pearlstone Alternative (UK) LLP, Investmentmanager von Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV RAIF und Jefferies Strategic Investments LLC) hat uns am 20. November 2025 gemäß Art. 43 Abs. 1 WpHG mit Bezug auf die Überschreitung der Schwelle von 10 % oder einer höheren Schwelle ab dem 24. Oktober 2025 wie folgt informiert:
20.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Accentro Real Estate AG
|Kantstr. 44/45
|10625 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.accentro.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233788 20.11.2025 CET/CEST
