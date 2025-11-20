EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



20.11.2025 / 18:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Investition dient der Erreichung langfristiger strategischer Ziele.

Pearlstone Alternative beabsichtigt nicht, durch Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben.

Pearlstone Alternative unterstützt die Rolle des Aufsichtsrats bei der Maximierung des Wertes für alle Stakeholder. Als bedeutender Aktionär der Accentro Real Estate AG strebt Pearlstone Alternative eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an.

Pearlstone Alternative beabsichtigt derzeit keine wesentlichen Änderungen an der Kapitalstruktur der Accentro Real Estate AG, insbesondere nicht am Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung und der Dividendenpolitik.

Der vorangegangene Erwerb von Stimmrechten durch Pearlstone Alternative wird zu 100 % mit Eigenkapital finanziert. Frau Ivelina Green (UBO von Pearlstone Alternative (UK) LLP, Investmentmanager von Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV RAIF und Jefferies Strategic Investments LLC) hat uns am 20. November 2025 gemäß Art. 43 Abs. 1 WpHG mit Bezug auf die Überschreitung der Schwelle von 10 % oder einer höheren Schwelle ab dem 24. Oktober 2025 wie folgt informiert:

