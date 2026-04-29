EQS-PVR: Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Accentro Real Estate AG

Accentro Real Estate AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



29.04.2026 / 15:33 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Accentro Real Estate AG Straße, Hausnr.: Kantstr. 44/45 PLZ: 10625 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200VKLY50XNAFCM46

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV

Registrierter Sitz, Staat: Dublin, Irland

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Faros Point Credit Opportunities Limited



5. Datum der Schwellenberührung: 23.04.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,68 % 0,00 % 8,68 % 284299 letzte Mitteilung 15,72 % 0,00 % 15,72 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A40ZWH7 0 24682 0,00 % 8,68 % DE000A40ZVK3 0 0 0,00 % 0,00 % Summe 24682 8,68 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV % % % Faros Point Credit Opportunities Fund ICAV % % % Faros Point Credit Opportunities Limited 8,68 % % 8,68 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Gemäß Abschnitt 3 ist Faros Point Credit Opportunities Feeder Fund ICAV ein kollektives Vermögensverwaltungsvehikel nach irischem Recht (Irish collective asset-management vehicle (ICAV)), das gemäß dem Irish collective asset-management vehicles Act 2015 gegründet wurde. Gemäß Abschnitt 7.a. bezieht sich die ISIN DE000A40ZWH7 auf Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegeben wurden, nicht börsennotiert sind und daher eine andere ISIN als die börsennotierten Aktien (DE000A40ZVK3) haben.

Datum

29.04.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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