EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

Date of transaction 23. Jan 2026 Person obliged to notify Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH + Co.KG Issuing institution Ad Pepper Media International N.V. Registration Chamber of Commerce 27182121 Place of residence AMSTERDAM

Distribution in numbers

Type of share Capital interest Voting rights Manner of disposal Number of shares Number of voting rights Settlement Gewoon aandeel Reëel Reëel Middellijk 0.00 0.00 Gewoon aandeel Reëel Reëel Middellijk 0.00 0.00

Substantial holding after change Totaal Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel Capital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Voting rights 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% We have been informed of the following Substantial Holdings Notification, which will be notified under Dutch law.

