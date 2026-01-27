EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: ad pepper media International N.V.

27.01.2026 / 09:45 CET/CEST

Date of transaction 23 Jan 2026

Person obliged to notify N.R. Rentrop

Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.

Registration Chamber of Commerce 27182121

Place of residence AMSTERDAM

Distribution in numbers Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement Gewoon aandeel 1.781.108,00 1.781.108,00 Reëel Reëel Rechtstreeks In contanten Distribution in percentages Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly potential Kapitaalbelang 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Stemrecht 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % We have been informed about the following substantial holdings notification that has been published on the website of the AFM (the NetherlandsAuthority for Financial Markets).Date of transaction 23 Jan 2026Person obliged to notify N.R. RentropIssuing institution Ad Pepper Media International N.V.Registration Chamber of Commerce 27182121Place of residence AMSTERDAMDistribution in numbersDistribution in percentages

