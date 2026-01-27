27.01.2026 09:45:03

EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

We have been informed about the following substantial holdings notification that has been published on the website of the AFM (the NetherlandsAuthority for Financial Markets).

Date of transaction 23 Jan 2026
Person obliged to notify N.R. Rentrop
Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce 27182121
Place of residence AMSTERDAM
  Distribution in numbers
Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement
Gewoon aandeel 1.781.108,00 1.781.108,00 Reëel Reëel Rechtstreeks In contanten
Distribution in percentages
Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly potential
Kapitaalbelang 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stemrecht 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Language: English
Company: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nuremberg
Germany
Internet: www.adpeppergroup.com

 
