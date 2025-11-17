ad pepper media International Aktie
WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145
|
17.11.2025 09:10:53
EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite
- Person obliged to notify: C.O. Oschmann
- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.
- Registration Chamber of Commerce: 27182121
- Place of residence: Amsterdam
Distribution in percentages
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ad pepper media International N.V.
|Frankenstrasse 146
|90461 Nürnberg
|Deutschland
|Internet:
|www.adpeppergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2230570 17.11.2025 CET/CEST
|ad pepper media International N.V.
|3,00
|2,04%
