WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145

17.11.2025 09:10:53

EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

17.11.2025 / 09:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite
der AFM (niederländische Authority for Financial Markets) veröffentlicht wurde.
 
- Date of transaction: 10 Nov 2025

- Person obliged to notify: C.O. Oschmann

- Issuing institution: Ad Pepper Media International N.V.

- Registration Chamber of Commerce: 27182121

- Place of residence: Amsterdam


Distribution in numbers

Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement
Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk
(KELMAR Telefonbuchverlag GmbH)		 Fysieke levering
Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk
(Adolf Christ Verlag GmbH & Co. KG)		 Fysieke levering
Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk
(KELSTA Telefonbuchverlag GmbH)		 Fysieke levering
Gewoon aandeel 1.115.931,00 1.115.931,00 Reëel Reëel Middellijk
(Euro Serve Media GmbH)		 Fysieke levering
Gewoon aandeel 0,00 0,00 Reëel Reëel Middellijk
(Josef Keller GmbH & Co. Verlags-KG)		 Fysieke levering

Distribution in percentages

Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly
potential
Kapitaalbelang 4,38 % 0,00 % 0,00 % 4,38 % 0,00 %
Stemrecht 4,38 % 0,00 % 0,00 % 4,38 % 0,00 %

17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230570  17.11.2025 CET/CEST

