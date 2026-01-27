ad pepper media International Aktie

ad pepper media International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145

27.01.2026 09:45:03

EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die nach holländischem Recht veröffentlicht werden wird.
 
Date of transaction   23. Jan 2026
Person obliged to notify   Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH + Co.KG
Issuing institution   Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce   27182121
Place of residence   AMSTERDAM

Distribution in numbers
 
Type of share Capital interest Voting rights Manner of disposal Number of shares Number of voting rights Settlement
Gewoon aandeel Reëel Reëel
Middellijk
 
0.00 0.00  
Gewoon aandeel Reëel Reëel
Middellijk
 
0.00 0.00  

Substantial holding after change
  Totaal Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel
Capital 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Voting rights 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 

27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266532  27.01.2026 CET/CEST

