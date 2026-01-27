ad pepper media International Aktie

WKN: 940883 / ISIN: NL0000238145

27.01.2026 09:45:03

EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.
ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.01.2026 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wir wurden über folgende Substantial-Holdings Notification informiert, die auf der Webseite der AFM (niederländische Authority for FinancialMarkets) veröffentlicht wurde.

Date of transaction 23 Jan 2026
Person obliged to notify N.R. Rentrop
Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.
Registration Chamber of Commerce 27182121
Place of residence AMSTERDAM
  Distribution in numbers
Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement
Gewoon aandeel 1.781.108,00 1.781.108,00 Reëel Reëel Rechtstreeks In contanten
Distribution in percentages
Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly potential
Kapitaalbelang 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stemrecht 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

27.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.adpeppergroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2266312  27.01.2026 CET/CEST

