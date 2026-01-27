EQS-PVR: ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ad pepper media International N.V.

ad pepper media International N.V.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



27.01.2026 / 09:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Date of transaction 23 Jan 2026

Person obliged to notify N.R. Rentrop

Issuing institution Ad Pepper Media International N.V.

Registration Chamber of Commerce 27182121

Place of residence AMSTERDAM

Distribution in numbers Type of share Number of shares Number of voting rights Capital interest Voting rights Manner of disposal Settlement Gewoon aandeel 1.781.108,00 1.781.108,00 Reëel Reëel Rechtstreeks In contanten Distribution in percentages Type Total holding Directly real Directly potential Indirectly real Indirectly potential Kapitaalbelang 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Stemrecht 6,99 % 6,99 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

