adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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16.07.2026 18:15:03
EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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EQS Voting Rights Announcement: adidas AG
Publication of acquisition or disposal in respect of own shares
1. Details of issuer
2. Names of subsidiary undertakings or third persons
holding directly 3% or more shares, if different from 1.
3. Date on which threshold was crossed or reached
4. Share-position
5. Details
16.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Germany
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|End of News
|EQS News Service
|
2366220 16.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu adidas
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09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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16.07.26
|EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
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16.07.26
|EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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16.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags leichter (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mit Abgaben (finanzen.at)
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16.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag (finanzen.at)
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16.07.26
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