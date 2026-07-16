adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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16.07.2026 18:15:03
EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
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EQS Stimmrechtsmitteilung: adidas AG
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|LEI Code:
|549300JSX0Z4CW0V5023
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2366220 16.07.2026 CET/CEST
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|EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
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