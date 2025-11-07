EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: ADTRAN Holdings, Inc.

Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



07.11.2025 / 16:46 CET/CEST

Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Adtran Holdings, Inc. Street: 901 Explorer Boulevard Postal code: 35806 City: Huntsville

United States Legal Entity Identifier (LEI): 549300VV36J86CRRWF77

2. Reason for notification Acquisition/disposal of shares with voting rights X Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.

City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.



5. Date on which threshold was crossed or reached: 03 Nov 2025

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 1.41 % 8.36 % 9.77 % 80115995 Previous notification 1.76 % 8.54 % 10.30 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) US00486H1059 0 1129252 0 % 1.41 % Total 1129252 1.41 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Right To Recall Open 1653455 2.06 % Right Of Use Open 4848412 6.05 % Total 6501867 8.12 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % Swap 19.09.2035 Cash 195965 0.24 % Total 195965 0.24 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Folio Financial, Inc. % % % Folio Investments, Inc. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % 7.29 % 7.58 % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:



Date

07 Nov 2025

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)Date of general meeting:Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:Date

07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News