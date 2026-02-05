ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
05.02.2026 17:18:03
EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: ADTRAN Holdings, Inc.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
05.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272332 05.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
