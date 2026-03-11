Adtran Networks Aktie
WKN: 510300 / ISIN: DE0005103006
|
11.03.2026 08:40:23
EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Adtran Networks SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
11.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Networks SE
|Märzenquelle 1-3
|98617 Meiningen-Dreissigacker
|Germany
|Internet:
|www.adva.com, www.adtran.com
|End of News
|EQS News Service
|
2289278 11.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adtran Networks SE
|
08:40
|EQS-PVR: Adtran Networks SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.03.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
26.02.26
|EQS-News: Adtran Networks SE veröffentlicht Ergebnisse für Q4 2025 (EQS Group)
|
26.02.26
|EQS-News: Adtran Networks SE announces results for Q4 2025 (EQS Group)
|
09.02.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Adtran Networks SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adtran Networks SE
|22,30
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.