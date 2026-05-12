All for One Group Aktie
WKN: 511000 / ISIN: DE0005110001
|
12.05.2026 09:27:13
EQS-PVR: All for One Group SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: All for One Group SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2325748 12.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!