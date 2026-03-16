EQS-PVR: ALLGEIER SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG

EQS Voting Rights Announcement: Allgeier SE

ALLGEIER SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG



16.03.2026 / 12:41 CET/CEST

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Publication of acquisition or disposal in respect of own shares



1. Details of issuer ALLGEIER SE

Montgelasstr. 14

81679 München

Germany

2. Names of subsidiary undertakings or third persons

holding directly 3% or more shares, if different from 1.



3. Date on which threshold was crossed or reached 13 March 2026

4. Share-position Share-position in % total amount of shares issued Resulting situation 3.0016 % 11,501,613 Previous publication 0.0000 % /

5. Details absolute in % direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) direct indirect (via subsidiary

or third person, Sec. 71d

para. 1 AktG) 345,230 0 3.0016 % 0 %

holding directly 3% or more shares, if different from 1.

16.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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