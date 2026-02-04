ASTA Energy Solutions Aktie

04.02.2026 15:51:43

EQS-PVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG
ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.02.2026 / 15:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Wien,  3.2.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: ASTA Energy Solutions AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person
Michael Tojner

4. Namen der Aktionäre:  Makra GmbH
ETV Montana Tech Holding

5. Datum der Schwellenberührung: 30.1.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
54,68 %		  
5,91 %		  
60,59 %		  
14 237 288
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
 		  
 		  
 		  

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT100ASTA001   7 784 307   54,68 %
Subsumme A 7 784 307 54,68 %

 

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Wertpapierleihe (im Rahmen der Greenshoe Option) n.a. n.a. Physisch 841 693 5,91 %
      Subsumme B.2 841 693 5,91 %

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Michael Tojner   0,00 % 0,00 % 0,00 %
2 Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH 1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 ETV Montana Tech Holding GmbH 2 14,23 % 5,91 % 20,14 %
4 Makra GmbH 3 40,45 % 0,00 % 40,45 %
           

 

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Vor dem Börsegang der ASTA Energy Solutions AG hielt DDr. Michael Tojner insgesamt indirekt 100% der Stimmrechte der Gesellschaft. Nach dem Börsegang hält DDr. Michael Tojner nunmehr indirekt über die Makra GmbH (40,45%) sowie über die ETV Montana Tech Holding GmbH (14,23%) (unter Zwischenschaltung der Michael Tojner Industriebeteiligungs und -beratungs GmbH) insgesamt 54,68% (das entspricht in Summe 7.784.307 Aktien) der Stimmrechte an der ASTA Energy Solutions AG.

Gleichzeitig ist ETV Montana Tech Holding GmbH berechtigt, die im Rahmen der Greenshoe-Wertpapierleihe verliehenen 841.693 Aktien zurückzuerhalten. Dadurch würden sich die Stimmrechte auf 60,59% (indirekt) erhöhen.


Wien am  3.2.2026

 


04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271526  04.02.2026 CET/CEST

