04.02.2026 16:15:15

EQS-PVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG
ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.02.2026 / 16:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

 

Henley-On-Thames,  3.2.2026

 

Überblick

? Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

 

1. Emittent: ASTA Energy Solutions AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person
Name: Invesco Ltd.
Sitz: Hamilton
Staat: Bermuda

4. Namen der Aktionäre:  

5. Datum der Schwellenberührung: 2.2.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

   
Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A)		 Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)  
 
Summe von
7.A + 7.B in %		  
Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten
Situation am
Tag der Schwellenberührung		  
4,25 %		  
0,00 %		  
4,25 %		  
14 237 288
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)  
 		  
 		  
 		  

 

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien		 Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG 2018)		 Direkt
(§ 130 BörseG 2018)		 Indirekt
(§ 133 BörseG
2018)
AT100ASTA001 0 605 094 0,00 % 4,25 %
Subsumme A 605 094 4,25 %
 
B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments
Verfalldatum
Ausübungsfrist		 Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können
Prozentanteil der Stimmrechte
         
    Subsumme B.1    

 

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018
Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte
           
      Subsumme B.2    

 

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in  Aktien (%) Direkt gehaltene  Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%)
1 Invesco Ltd.        
2 Invesco UK Limited 1      
3 Invesco Asset Management Limited 2 4,25 %   4,25 %
           

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

The acquisition of the shares in ASTA Energy Solutions AG, by Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) to Invesco Ltd, is part of the normal course of its portfolio management company activity, conducted without intent to implement a particular strategy for the company, or to exercise, as such, a specific influence on the management of the latter. The company, Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) is not acting in concert with a third party and does not intend to take control of the company.

Henley-On-Thames am 3.2.2026


04.02.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271552  04.02.2026 CET/CEST

