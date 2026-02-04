ASTA Energy Solutions Aktie
WKN DE: A4214T / ISIN: AT100ASTA001
04.02.2026 16:15:15
EQS-PVR: ASTA Energy Solutions AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ASTA Energy Solutions AG
Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018
Henley-On-Thames, 3.2.2026
Überblick
? Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: ASTA Energy Solutions AG
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 2.2.2026
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person
Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten
10. Sonstige Kommentare:
The acquisition of the shares in ASTA Energy Solutions AG, by Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) to Invesco Ltd, is part of the normal course of its portfolio management company activity, conducted without intent to implement a particular strategy for the company, or to exercise, as such, a specific influence on the management of the latter. The company, Invesco (on behalf of funds managed by affiliates of the group management companies) is not acting in concert with a third party and does not intend to take control of the company.
Henley-On-Thames am 3.2.2026
04.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2271552 04.02.2026 CET/CEST
