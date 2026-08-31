AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|
31.08.2026 22:11:43
EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
London, 31.8.2026
Overview
Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
Details
7. Notified details of the resulting situation:
London am 31.8.2026
31.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Austria
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|End of News
|EQS News Service
|
2391374 31.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
31.08.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
31.08.26
|Börse Wien in Grün: ATX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.08.26
|Gewinne in Wien: ATX mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.08.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So bewegt sich der ATX Prime am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|153,20
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen letztlich tiefer -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notierte tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.