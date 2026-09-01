AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|
01.09.2026 17:16:23
EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018
London, 1.9.2026
Overview
? Notification made after deadline
Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights)
Details
7. Notified details of the resulting situation:
9. In case of proxy voting
London am 1.9.2026
01.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Austria
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|End of News
|EQS News Service
|
2391990 01.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu AT & S (AT&S)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
01.09.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.09.26
|EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.09.26
|Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: Das macht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
01.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
01.09.26
|Handel in Wien: ATX sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu AT & S (AT&S)
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.24
|AT & S verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.07.23
|AT & S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.26
|AT & S neutral
|Erste Group Bank
|05.11.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|147,60
|-3,66%