EQS-PVR: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution



06.10.2026 / 22:52 CET/CEST

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Major holdings notification pursuant to Sec. 130 to 134 BörseG 2018 London, 5.10.2026 Overview ? Notification made after deadline Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 137 BörseG 2018 (Suspension of voting rights) 1. Issuer: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Reason for the notification: Acquisition or disposal of financial/other instruments 3. Person subject to notification obligation

Name: BlackRock, Inc.

City: Wilmington

Country: U.S.A. 4. Name of shareholder(s): 5. Date on which the threshold was crossed or reached: 2.10.2026 6. Total positions

% of voting rights attached to shares (7.A) % of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)



Total of both in % (7.A + 7.B)

Total number of voting rights of issuer Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached

2,89 %

1,08 %

3,97 %

38 850 000 Position of previous notification (if applicable)

2,84 %

1,17 %

4,01 % Details 7. Notified details of the resulting situation: A: Voting rights attached to shares

ISIN Code Number of voting rights % of voting rights Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG 2018) Direct

(Sec 130 BörseG 2018) Indirect

(Sec 133 BörseG

2018) AT0000969985 1 123 299 2,89 % SUBTOTAL A 1 123 299 2,89 % B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 1 BörseG 2018

Type of instrument

Expiration Date

Exercise Period Number of voting

rights that may be

acquired if the

instrument is exercised

% of voting rights SUBTOTAL B.1 B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 131 para. 1 No. 2 BörseG 2018 Type of instrument Expiration Date Exercise Period Physical /

Cash Settlement Number of

voting rights % of voting rights CFD n/a n/a Cash 418 090 1,08 % SUBTOTAL B.2 418 090 1,08 % 8. Information in relation to the person subject to the notification obligation: ? Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer. ? Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: No. Name Directly controlled by No. Shares held directly (%) Financial/other instruments held directly (%) Total of both (%) 1 BlackRock, Inc. 2 BlackRock Saturn Subco, LLC 1 3 BlackRock Finance, Inc. 2 4 BlackRock Holdco 2, Inc. 3 5 BlackRock Financial Management, Inc. 4 6 BlackRock International Holdings, Inc. 5 7 BR Jersey International Holdings L.P. 6 8 BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. 7 9 BlackRock Investment Management (Australia) Limited 8 10 Trident Merger LLC 3 11 BlackRock Investment Management, LLC 10 12 BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. 7 13 BlackRock HK Holdco Limited 12 14 BlackRock Asset Management North Asia Limited 13 15 BlackRock (Singapore) Limited 12 16 BlackRock Holdco 3, LLC 7 17 BlackRock Cayman 1 LP 16 18 BlackRock Cayman West Bay Finco Limited 17 19 BlackRock Cayman West Bay IV Limited 18 20 BlackRock Group Limited 19 21 BlackRock Investment Management (UK) Limited 20 22 BlackRock (Netherlands) B.V. 20 23 BlackRock Asset Management Deutschland AG 22 24 BlackRock Advisors (UK) Limited 20 25 BlackRock Capital Holdings, Inc. 5 26 BlackRock Advisors, LLC 25 27 BlackRock Canada Holdings ULC 6 28 BlackRock Asset Management Canada Limited 27 29 BlackRock Holdco 4, LLC 5 30 BlackRock Holdco 6, LLC 29 31 BlackRock Delaware Holdings Inc. 30 32 BlackRock Fund Advisors 31 33 BlackRock Institutional Trust Company, National Association 31 9. In case of proxy voting Date of general meeting: - Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights. 10. Sonstige Kommentare: The disclosure obligation arose due to total holdings for BlackRock, Inc. going below 4%. London am 5.10.2026

06.10.2026 CET/CEST

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