ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
04.05.2026 15:03:03
EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG (wesentliche Beteiligung)
Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Grünwald, hat uns am 4. Mai 2026 gemäß §33 Abs.1 WpHG mitgeteilt, dass der von ihr gehaltene Stimmrechtsanteil an der ATOSS Software SE am 1. Mai 2026 die Schwelle von 20% überschritten hat und der gesamte Stimmrechtsanteil nunmehr 23,89758% (das entspricht 3.801.214 Stimmrechten) beträgt.
Vor diesem Hintergrund teilte die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:
Der Erwerb von Stimmrechten an der ATOSS Software SE erfolgte durch Einlage der Aktien in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG als 100% Tochtergesellschaft der bisherigen Aktionärin AOB Invest GmbH.
Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG hat die Stimmrechte an der ATOSS Software SE unentgeltlich im Wege der Einlage durch ihre alleinige Kommanditistin, die AOB Invest GmbH, erworben.
Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten der ATOSS Software SE wurden von der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG daher direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.
04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2320674 04.05.2026 CET/CEST
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
