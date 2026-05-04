ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.05.2026 15:03:03

EQS-PVR: ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: ATOSS Software SE
ATOSS Software SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

04.05.2026 / 15:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG (wesentliche Beteiligung)

 

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, Grünwald, hat uns am 4. Mai 2026 gemäß §33 Abs.1 WpHG mitgeteilt, dass der von ihr gehaltene Stimmrechtsanteil an der ATOSS Software SE am 1. Mai 2026 die Schwelle von 20% überschritten hat und der gesamte Stimmrechtsanteil nunmehr 23,89758% (das entspricht 3.801.214 Stimmrechten) beträgt.

Vor diesem Hintergrund teilte die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:

  1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele

Der Erwerb von Stimmrechten an der ATOSS Software SE erfolgte durch Einlage der Aktien in die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG als 100% Tochtergesellschaft der bisherigen Aktionärin AOB Invest GmbH.

  1. AOB Portfolio One GmbH & Co. KG verfolgt mit diesem Erwerb weder strategische Ziele noch die Erzielung von Handelsgewinnen im Hinblick auf die ATOSS Software SE.
  1. Es besteht keine Absicht seitens der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte der ATOSS Software SE durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen.
  1. Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG übernimmt das satzungsmäßige Recht der AOB Invest GmbH, ein Mitglied in den Aufsichtsrat zu entsenden und strebt darüber hinaus keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der ATOSS Software SE an.
  1. Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG strebt keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der ATOSS Software SE, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis  von Eigen- und Fremdfinanzierung sowie die Dividendenpolitik an.
  1. Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG hat die Stimmrechte an der ATOSS Software SE unentgeltlich im Wege der Einlage durch ihre alleinige Kommanditistin, die AOB Invest GmbH, erworben.

Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten der ATOSS Software SE wurden von der AOB Portfolio One GmbH & Co. KG daher direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.

 

 

 

 


04.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2320674  04.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AG

mehr Analysen
01.05.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 77,10 -2,65% ATOSS Software AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen