Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
26.11.2025 10:57:53
EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
26.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.aurubis.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236222 26.11.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Aurubismehr Nachrichten
Analysen zu Aurubismehr Analysen
|23.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|112,20
|-0,18%
