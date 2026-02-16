Aurubis Aktie

16.02.2026 10:25:53

EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

16.02.2026 / 10:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Aurubis AG
Straße, Hausnr.: Hovestrasse 50
PLZ: 20539
Ort: Hamburg
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 5299005SHIN9ZK7GW242

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Rossmann Beteiligungs GmbH
Registrierter Sitz, Staat: Burgwedel, Deutschland

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
10.02.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 14,71 % 5,004813184449 % 19,71 % 44956723
letzte Mitteilung 15,01 % 7,34 % 22,35 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0006766504 6611100 0 14,71 % 0,00 %
Summe 6611100 14,71 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Optionsscheine (Put) 20.03.2026 500000 1,11 %
Optionsscheine (Put) 19.06.2026 500000 1,11 %
Optionsscheine (Put) 18.12.2026 300000 0,67 %
Knock-Out-Zertifikat o.End 850000 1,89 %
Knock-Out-Zertifikat o.End 100000 0,22 %
    Summe 2250000 5,004813184449 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
  Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
13.02.2026


16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aurubis AG
Hovestrasse 50
20539 Hamburg
Deutschland
Internet: www.aurubis.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276896  16.02.2026 CET/CEST

06.02.26 Aurubis Neutral UBS AG
06.02.26 Aurubis Verkaufen DZ BANK
06.02.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
16.01.26 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Aurubis Hold Warburg Research
