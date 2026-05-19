Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
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19.05.2026 14:50:53
EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG
Die Rossmann Beteiligungs GmbH, Burgwedel, Deutschland, hat uns mit Schreiben vom 18.05.2026 folgende Mitteilung gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2 WpHG zukommen lassen:
„Wir nehmen Bezug auf die Mitteilung der Rossmann Beteiligungs GmbH nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG vom 10.06.2025. Nachstehend teilen wir Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 S. 2 WpHG die folgende Änderung der in unserer Mitteilung nach § 43 Abs. 1 S. 1 WpHG mitgeteilten Ziele mit:
Die Rossmann Beteiligungs GmbH strebt derzeit eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Aurubis AG an.
Im Übrigen haben sich die mit Schreiben vom 10.06.2025 mitgeteilten Ziele nicht geändert.“
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Aurubis AG
|Hovestrasse 50
|20539 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.aurubis.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329980 19.05.2026 CET/CEST
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