EQS-PVR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Beteiligungsmeldung gem. §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 8. Juli 2026 Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die 'Gesellschaft') gibt gemäß § 130 ff BörseG 2018 bekannt, dass der Gesellschaft am 6. Juli 2026 eine Meldung (“Meldung”) der Dai Nippon Printing Co., Ltd, Tokio, Japan (“DNP”) zugegangen ist, der zufolge die Beteiligung von DNP an den Stimmrechten der Gesellschaft über Finanz-/sonstige Instrumente 27.370.878 Stimmrechte erreicht hat, was 75,29 % der gesamten Stimmrechte der Gesellschaft entspricht. Die Meldung der DNP gibt dazu an, dass die Dai Nippon Printing Co., Ltd. am 13. Mai 2026 eine Mitteilung im Zusammenhang mit einer unwiderruflichen Verpflichtungserklärung bezüglich 74,58 % der Aktien übermittelt hat, wobei Nikolaos Lykos als Verkäufer und die Dai Nippon Printing Co., Ltd. als Käufer aufgetreten sind; diese Aktien wurden anschließend im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angedient. Nach den der Dai Nippon Printing Co., Ltd. vorliegenden Informationen haben am 3. Juli 2026 Vorstandsmitglieder, die insgesamt 0,71 % der Aktien halten, ihre Aktien im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots angedient. Jeder dieser Käufe unterliegt aufschiebenden Bedingungen, und die Abwicklung erfolgt gemäß den Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots. Ferner wird darauf hingewiesen, dass DNP gemäß der Meldung weder von einer natürlichen noch einer juristischen Person kontrolliert wird und auch kein anderes Unternehmen kontrolliert, das direkt oder indirekt eine Beteiligung an der Gesellschaft hält. Die Meldung von DNP ist im Anhang beigefügt. ÜEBR DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Wien, Österreich Kontact Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market) Euronext Athens Exchange (main market) Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Vienna, 6.7.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Sitz: Tokyo

Staat: Japan 4. Namen der Aktionäre: Dai Nippon Printing Co., Ltd. 5. Datum der Schwellenberührung: 3.7.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,00 %

75,29 %

75,29 %

36 353 868 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,00 %

74,58 %

74,58 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Subsumme A B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Conditional share purchase n/a n/a Physisch 27 370 878 75,29 % Subsumme B.2 27 370 878 75,29 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: On 13 May 2026, Dai Nippon Printing Co., Ltd. filed a notification in connection with an irrevocable commitment relating to 74.58% of the shares with Nikolaos Lykos as seller and Dai Nippon Printing Co., Ltd. as purchaser, which shares were subsequently tendered into the public takeover offer. Based on information received by Dai Nippon Printing Co., Ltd., management shareholders representing an additional 0.71% have tendered their shares on 3 July 2026. Each such purchase is subject to conditions precedent, and settlement will take place in accordance with the terms of the public takeover offer. Vienna am 6.7.2026

08.07.2026 CET/CEST

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