WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

15.09.2025 18:00:04

EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

15.09.2025 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Notification of Major Holdings

1. Details of issuer
Name: AUTO1 Group SE
Street: Bergmannstraße 72
Postal code: 10961
City: Berlin
Germany
Legal Entity Identifier (LEI): 391200S2LPXG5ZD5G304

2. Reason for notification
  Acquisition/disposal of shares with voting rights
X Acquisition/disposal of instruments
  Change of breakdown of voting rights
X Other reason:
voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level

3. Details of person subject to the notification obligation
Legal entity: Morgan Stanley
City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
Morgan Stanley & Co. LLC

5. Date on which threshold was crossed or reached:
08 Sep 2025

6. Total positions
  % of voting rights attached to shares
(total of 7.a.)		 % of voting rights through instruments
(total of 7.b.1 + 7.b.2)		 Total of both in %
(7.a. + 7.b.)		 Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG
New 5.75 % 7.06 % 12.81 % 220337925
Previous notification 6.24 % 8.53 % 14.77 % /

7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
ISIN Absolute In %
  Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)		 Direct
(Sec. 33 WpHG)		 Indirect
(Sec. 34 WpHG)
DE000A2LQ884 0 12675945 0 % 5.75 %
Total 12675945 5.75 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in %
Right of recall over securities lending agreements at any time at any time 1871258 0.85 %
    Total 1871258 0.85 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in %
Equity Swap From 24.02.2026 to 08.03.2027 at any time Cash 13685490 6.21 %
      Total 13685490 6.21 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
  Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.).
X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more)
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley Domestic Holdings, LLC % % %
Morgan Stanley Capital Services LLC % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC 5.36 % % 6.02 %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley International Holdings Inc. % % %
Morgan Stanley International Limited % % %
Morgan Stanley Investments (UK) % % %
Morgan Stanley & Co. International plc % % %
- % % %
Morgan Stanley % % %
Morgan Stanley Capital Management, LLC % % %
Morgan Stanley & Co. LLC 5.36 % % 6.02 %
Prime Dealer Services Corp. % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)

Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both
% % %

10. Other explanatory remarks:
 

Date
12 Sep 2025


15.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Germany
Internet: https://ir.auto1-group.com

 
End of News EQS News Service

2196964  15.09.2025 CET/CEST

