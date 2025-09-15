AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
15.09.2025 18:00:04
EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: AUTO1 Group SE
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
|Language:
|English
|Company:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|04.09.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|27,52
|3,23%
