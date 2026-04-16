Basler Aktie
WKN: 510200 / ISIN: DE0005102008
|
16.04.2026 14:11:54
EQS-PVR: Basler AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|
EQS Voting Rights Announcement: Basler AG
Notification of Major Holdings
1. Details of issuer
2. Reason for notification
3. Details of person subject to the notification obligation
4. Names of shareholder(s)
holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.
5. Date on which threshold was crossed or reached:
6. Total positions
7. Details on total positions
a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG)
b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG
b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG
8. Information in relation to the person subject to the notification obligation
9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG
(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)
Date of general meeting:
Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:
10. Other explanatory remarks:
Date
16.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Basler AG
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Germany
|Internet:
|www.baslerweb.com
|End of News
|EQS News Service
|
2309864 16.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basler AG
Analysen zu Basler AG
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.24
|Basler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.05.24
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.24
|Basler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.05.24
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Basler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.24
|Basler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|17,96
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.