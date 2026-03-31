EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution

EQS Voting Rights Announcement: Bayer Aktiengesellschaft

Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution



31.03.2026 / 07:18 CET/CEST

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Notification of Major Holdings



1. Details of issuer Name: Bayer Aktiengesellschaft Street: Kaiser-Wilhelm-Allee 1 Postal code: 51373 City: Leverkusen

Germany Legal Entity Identifier (LEI): 549300J4U55H3WP1XT59

2. Reason for notification X Acquisition/disposal of shares with voting rights X Acquisition/disposal of instruments Change of breakdown of voting rights Other reason:



3. Details of person subject to the notification obligation Legal entity: The Goldman Sachs Group, Inc.

City of registered office, country: Wilmington, DE, United States of America (USA)

4. Names of shareholder(s)

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.



5. Date on which threshold was crossed or reached: 24 March 2026

6. Total positions % of voting rights attached to shares

(total of 7.a.) % of voting rights through instruments

(total of 7.b.1 + 7.b.2) Total of both in %

(7.a. + 7.b.) Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG New 0.93 % 4.26 % 5.20 % 982424082 Previous notification 0.25 % 3.88 % 4.13 % /

7. Details on total positions

a. Voting rights attached to shares (Sec. 33, 34 WpHG) ISIN Absolute In % Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) Direct

(Sec. 33 WpHG) Indirect

(Sec. 34 WpHG) US0727303028 0 507530 0 % 0.05 % DE000BAY0017 0 8677615 0 % 0.88 % Total 9185145 0.93 %

b.1. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 1 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Voting rights absolute Voting rights in % Right To Recall Open 4223919 0.43 % Right Of Use Open 8166352 0.83 % Swap 15.12.2026 249954 0.03 % Call Warrant 13.02.2029 578464 0.06 % Call Option 18.12.2026 5640536 0.57 % Total 18859225 1.92 %

b.2. Instruments according to Sec. 38 (1) no. 2 WpHG Type of instrument Expiration or maturity date Exercise or conversion period Cash or physical settlement Voting rights absolute Voting rights in % Future 16.12.2033 Cash 6043440 0.62 % Put Option 16.12.2033 Cash 2345298 0.24 % Call Warrant 31.12.2030 Cash 1899641 0.19 % Swap 20.03.2036 Cash 8174334 0.83 % Call Option 10.04.2037 Cash 3191830 0.32 % Forward 19.06.2026 Cash 87381 0.01 % Put Option 17.12.2027 Physical 1298600 0.13 % Total 23040523 2.35 %

8. Information in relation to the person subject to the notification obligation

Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). X Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

Name % of voting rights (if at least 3% or more) % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) Total of both (if at least 5% or more) The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings I Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management UK Holdings II Ltd % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings I B.V. / Goldman Sachs Asset Management Holdings II B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management International Holdings B.V. % % % Goldman Sachs Asset Management B.V. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GS Global Markets, Inc. % % % Goldman Sachs Finance Corp International Ltd % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International Bank % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Bank USA % % % Goldman Sachs Bank Europe SE % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GS Finance Corp. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs (UK) L.L.C. % % % Goldman Sachs Group UK Limited % % % Goldman Sachs International % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % GSAM Holdings LLC % % % Goldman Sachs Asset Management, L.P. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Folio Financial, Inc. % % % Folio Investments, Inc. % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Murray Street Corporation % % % Sphere Fundo De Investimento Multimercado - Investimento No Exterior Credito Privado % % % Sphere Fund % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs & Co. LLC % % % - % % % The Goldman Sachs Group, Inc. % % % Goldman Sachs Do Brasil Banco Multiplo S/A % % %

9. In case of proxy voting according to Sec. 34 para. 3 WpHG

(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)



Date of general meeting:

Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:

Proportion of voting rights Proportion of instruments Total of both % % %

10. Other explanatory remarks:



Date

30 March 2026

holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.(only in case of attribution of voting rights in accordance with Sec. 34 para. 1 sent. 1 No. 6 WpHG)Date of general meeting:Holding total positions after general meeting (6.) after annual general meeting:Date

31.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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