Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
03.02.2026 08:35:43
EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bayer Aktiengesellschaft
|Kaiser-Wilhelm-Allee 1
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.bayer.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2269928 03.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayer
|
08:35
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
08:35
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Optimismus in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Bayer-Aktie etwas höher: CHMP empfiehlt Finerenon für neue Indikation (Dow Jones)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Bayer
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|12.12.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,43
|1,05%