18.11.2025 11:13:33

EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

18.11.2025 / 11:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

 

Dieses Formular dient nur zu Informations- und Abstimmungszwecken. Ab dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung einer Mitteilung an die BaFin hat über das MVP-Portal der BaFin zu erfolgen.

 

 

? Stimmrechtsmitteilung 
oder
? Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung vom      

 

1. Angaben zum Emittenten
Name:
BayWa Aktiengesellschaft		 Legal Entity Identifier (LEI):
529900SM0FDLLYATXU36
Straße, Hausnr.:
Arabellastr. 4		 PLZ:
81925		 Ort:
München

 

2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)
? Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
? Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
? Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
? Sonstiger Grund:      

 

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname):
           
Geburtsdatum:
     
Juristische Person:
RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen
Registrierter Sitz, Staat:
Korneuburg, Österreich

 

 

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Raiffeisen Agrar Invest AG

 

5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2025

 

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1. + 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 30,56% 18,03% 30,56% 100330769
letzte Mitteilung 37,88% 22,35% 37,88%  

 

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE0005194005       143888      % 0,14%
DE0005194062       10090456      % 10,06%
DE000A40ZUX8   20426711 % 20,36%
Summe 30661055 30,56%

 

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
Art des Instruments Fälligkeit /
Verfall		 Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung n/a n/a 18091104 18,03%
                             %
                             %
    Summe 18091104 18,03%

 

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
Art des Instruments Fälligkeit /
Verfall		 Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
                                   %
                                   %
                                   %
      Summe            %

 

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)
 
? Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
 
? Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als 4 Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen):
 
Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %,
wenn 5% oder höher
RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen 30,56% 18,03% 30,56%
Raiffeisen Agrar Invest AG 30,56%      % 30,56%
           %      %      %
           %      %      %

 

 

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:      
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
     %      %      %

 

10. Sonstige Informationen:
     

 

     , .....................................

Datum, Unterschrift

 

 

 


18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München
Deutschland
Internet: www.baywa.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231742  18.11.2025 CET/CEST

