EQS-PVR: BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

|
EQS Stimmrechtsmitteilung: BayWa AG
BayWa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
18.11.2025 / 11:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
Dieses Formular dient nur zu Informations- und Abstimmungszwecken. Ab dem 1. Juli 2020 sind Mitteilungen über Änderungen bedeutender Stimmrechtsanteile in elektronischer Form an die BaFin und die Gesellschaft zu übermitteln. Die elektronische Übermittlung einer Mitteilung an die BaFin hat über das MVP-Portal der BaFin zu erfolgen.
|? Stimmrechtsmitteilung
oder
? Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung vom
|1. Angaben zum Emittenten
|Name:
BayWa Aktiengesellschaft
|Legal Entity Identifier (LEI):
529900SM0FDLLYATXU36
|Straße, Hausnr.:
Arabellastr. 4
|PLZ:
81925
|Ort:
München
|2. Grund der Mitteilung (mehrere Angaben möglich)
? Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
? Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
? Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
? Sonstiger Grund:
|3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname):
Geburtsdatum:
Juristische Person:
RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte
Genossenschaft mit beschränkter
Haftung
Registrierter Sitz, Staat:
Wien, Österreich
|4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Raiffeisen Agrar Invest AG
|5. Datum der Schwellenberührung: 11.11.2025
|6. Gesamtstimmrechtsanteile
|
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1. + 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|31,83%
|13,28%
|31,83%
|100330769
|letzte Mitteilung
|38,52%
|16,46%
|38,52%
|
|7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
|a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0005194005
|
|143888
| %
|0,14%
|DE0005194062
|
|11360209
| %
|11,32%
|DE000A40ZUX8
|
|20426711
|
|20,36%
|Summe
|31930808
|31,83%
|b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
|Art des Instruments
|Fälligkeit /
Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung
|n/a
|n/a
|12569951
|12,53%
|
|
|
|
| %
|
|
|
|
| %
|
|
|Summe
|12569951
|12.53%
|b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (bitte Anlage verwenden bei mehr als 3 Instrumenten)
|Art des Instruments
|Fälligkeit /
Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Erwerbsrecht aus Gesellschaftervereinbarung
|n/a
|n/a
|physisch
|749625
|0,75%
|
|
|
|
|
| %
|
|
|
|
|
| %
|
|
|
|Summe
|749625
|0,75%
|8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen (bitte Zutreffendes ankreuzen)
? Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
? Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen (bei mehr als 4 Unternehmen bitte der Mitteilung an die BaFin auch immer ein Organigramm beifügen):
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %,
wenn 5% oder höher
|RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
| %
| %
| %
|'LAREDO' Beteiligungs GmbH
| %
| %
| %
|LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST Beteiligungs Aktiengesellschaft
|30,56%
| %
|30,56%
|Raiffeisen Agrar Holding GmbH
|30,56%
|13,28%
|30,56%
|9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
| %
| %
| %
|10. Sonstige Informationen:
, .....................................
Datum, Unterschrift
18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News