Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|
05.02.2026 16:37:33
EQS-PVR: Bechtle AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|
EQS Stimmrechtsmitteilung: Bechtle AG
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bechtle AG
|Bechtle Platz 1
|74172 Neckarsulm
|Deutschland
|Internet:
|bechtle.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272312 05.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Bechtle AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
